Kenti kaplayan toz bulutu böyle görüntülendi | Video
Adana’da 3 gündür etkili olan toz bulutu dron ile havadan görüntülendi. Kenti kaplayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkamadıklarını söyledi.
Görüş mesafesinin azaldığı şehirde, toz taşınımı şehrin gri renge bürünmesine neden oldu. Dışarıda işi olmayan vatandaşlar ise evden çıkmadı. Öte yandan toz taşınımı dron ile havadan görüntülendi.
"BÖYLE HAVALARA ALIŞKIN DEĞİLİZ"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mehmet Döyüce, "Adana'da böyle bir havayı uzun zaman sonra ilk kez görüyorum. Hasta olduğum için eve gidiyorum. Adana halkı olarak böyle bir havada evde kalmamız gerekiyor. Adana'da böyle bir havanın olması kötü oldu. Alışkın değiliz" dedi.
"BU HAVA BENİ RAHATSIZ EDİYOR"
Bahattin Metin isimli vatandaş, "Bende astım hastalığı var. Evden çıkmamamız lazım. Bu hava beni rahatsız ediyor. Biran önce kendimi eve atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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