Kenti kaplayan toz bulutu böyle görüntülendi | Video 13.05.2024 | 10:40 Adana’da 3 gündür etkili olan toz bulutu dron ile havadan görüntülendi. Kenti kaplayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkamadıklarını söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Afrika ve Suriye üzerinden gelecek toz taşınımına karşı uyarısı sonrası toz bulutu kentin üzerinde yoğunlaştı. Dün yağan yağmurla rahat bir nefes alan Adanalılar bugün sabah tekrar toz bulutuyla uyandı.Görüş mesafesinin azaldığı şehirde, toz taşınımı şehrin gri renge bürünmesine neden oldu. Dışarıda işi olmayan vatandaşlar ise evden çıkmadı. Öte yandan toz taşınımı dron ile havadan görüntülendi.İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mehmet Döyüce, "Adana'da böyle bir havayı uzun zaman sonra ilk kez görüyorum. Hasta olduğum için eve gidiyorum. Adana halkı olarak böyle bir havada evde kalmamız gerekiyor. Adana'da böyle bir havanın olması kötü oldu. Alışkın değiliz" dedi.Bahattin Metin isimli vatandaş, "Bende astım hastalığı var. Evden çıkmamamız lazım. Bu hava beni rahatsız ediyor. Biran önce kendimi eve atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.