Video Yaşam Yıkımı gerçekleştirilen hasarlı binadan yavru köpekleri kurtardığı anlar kamerada | Video
Yıkımı gerçekleştirilen hasarlı binadan yavru köpekleri kurtardığı anlar kamerada | Video

Yıkımı gerçekleştirilen hasarlı binadan yavru köpekleri kurtardığı anlar kamerada | Video

13.05.2024 | 09:49

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkımı gerçekleştirilen hasarlı binaya giren hayvansever İbrahim Göçer'in mahsur kalan 4 yavru köpeği canı pahasına kurtardığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasara uğrayan Hatay'da yıkım işlemlerinde sona gelindi. Enkaza dönen kentte sokakta yaşayan hayvanlar, hasarlı binalara sığınıyorlar. Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde hasarlı binanın yıkımı esnasında 4 yavru köpeğin mahsur kaldığı fark edildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine 32 yaşındaki hayvansever İbrahim Göçer, hasarlı binaya girerek 4 yavru köpeği canı pahasına kurtardı. Ağır hasarlı binadan kurtardığı yavru köpekleri güvenli bölgeye götüren Göçer'in hayvanları kurtardığı anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

"'YA ALLAH YA BİSMİLLAH' DEYİP AĞIR HASARLI BİNAYA GİRDİM VE GÖZÜMÜ KAPATIP YAVRULARI ALDIM"
Yavru köpekleri kurtarmak için canını hiçe sayan hayvansever Göçer, "Sokak hayvanlarına bakıyorum. Gönüllüler tarafından enkazda canların kaldığı ihbarını aldım. Hemen geldim. İnşaat firması yıkımı durdurdu. Ben gelip baktığımda 4 can yıkım sırasında binanın altındaydı. Yetkili 'sen girersen karışmam' dedi. Ben de 'Ya Allah Ya Bismillah' deyip ağır hasarlı binaya girdim. Gözümü kapatıp yavruları aldım. 4 köpek yavrusu bir de anneydi. Anne insanlardan kaçıyordu. 4 köpek yavrusu insanların yanlarına yanaşmıyordu. Evin içerisine girerek zor da olsa yakalayıp 4 köpek yavrusunu kurtardım. Onları güvenli alana getirdim. Mezarlığın orasında yavrular, annesiyle birlikte yaşıyorlar. Günlük gelip yemeklerini veriyoruz. Bundan 3 ay önce aynı olay bir daha yaşandı. Bu sefer hayvanları 5'inci kattan kurtardım. Binaya girip 2 yavruyu gizli yere saklanmasına rağmen kurtardım. Her gün buraya gelip besleme yapıyorum. Enkaz yıkımlarına gidiyorum ve oralara bakıyorum. Bütün yıkım şirketlerine numaramı verdim. Binalarda yıkım sırasında kedi veya köpek olduğunda beni arıyorlar. Ben de gidip bakıyorum. Burada yıkım sırasında lütfen binalara baksınlar. Bu zamanlarda kediler ve köpekler içeriye giriyorlar" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Mayıs 2024 Pazartesi atv izle! | Video 05:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Mayıs 2024 Pazartesi atv izle! | Video 13.05.2024 | 11:05
Bursa’da piknik alanında satırlı masa kavgası kamerada | Video 01:41
Bursa'da piknik alanında satırlı masa kavgası kamerada | Video 13.05.2024 | 11:00
Kenti kaplayan toz bulutu böyle görüntülendi | Video 03:59
Kenti kaplayan toz bulutu böyle görüntülendi | Video 13.05.2024 | 10:40
Mersin’de sahte zeytinyağı operasyonu, 6 tondan fazla ürün ele geçirildi | Video 00:51
Mersin'de sahte zeytinyağı operasyonu, 6 tondan fazla ürün ele geçirildi | Video 13.05.2024 | 10:39
İzmir’de aranan şahıslara yönelik 124 adrese baskın! O anlar kamerada | Video 00:57
İzmir'de aranan şahıslara yönelik 124 adrese baskın! O anlar kamerada | Video 13.05.2024 | 10:39
İzmir’de aranan şahıslara yönelik 124 adrese baskın kamerada | Video 00:57
İzmir'de aranan şahıslara yönelik 124 adrese baskın kamerada | Video 13.05.2024 | 10:36
Sigara parası için banka soymaya kalktılar | Video 01:33
Sigara parası için banka soymaya kalktılar | Video 13.05.2024 | 10:12
İstanbul’da polise direnen şüphelilerle arbede kamerada: Asker kaçakları polise saldırdı | Video 02:50
İstanbul’da polise direnen şüphelilerle arbede kamerada: "Asker kaçakları polise saldırdı" | Video 13.05.2024 | 10:12
Yıkımı gerçekleştirilen hasarlı binadan yavru köpekleri kurtardığı anlar kamerada | Video 04:51
Yıkımı gerçekleştirilen hasarlı binadan yavru köpekleri kurtardığı anlar kamerada | Video 13.05.2024 | 09:49
Amatör balıkçı Bir ejderha da biz tuttuk diyerek 15 kiloluk balığı yakalamayı başardı | Video 01:57
Amatör balıkçı "Bir ejderha da biz tuttuk" diyerek 15 kiloluk balığı yakalamayı başardı | Video 13.05.2024 | 09:49
Kapıyı açıp taksiden indiği esnada otomobil böyle çarptı | Video 01:58
Kapıyı açıp taksiden indiği esnada otomobil böyle çarptı | Video 13.05.2024 | 09:49
Tekirdağ Çorlu’da ev yangını: Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi | Video 00:44
Tekirdağ Çorlu’da ev yangını: Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi | Video 13.05.2024 | 09:48
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu, depremzede Aylin’in acı hikayesi karşısında gözyaşlarını tutamadı 03:03
Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu, depremzede Aylin'in acı hikayesi karşısında gözyaşlarını tutamadı 13.05.2024 | 09:16
Asker eğlencesinde silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 00:55
Asker eğlencesinde silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 13.05.2024 | 08:45
Esenyurt’ta alışveriş yapan çifti vurup böyle kaçtı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 05:22
Esenyurt’ta alışveriş yapan çifti vurup böyle kaçtı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 13.05.2024 | 08:45
Çember-18 operasyonlarında 4 bin 995 kişi yakalandı | Video 01:00
"Çember-18" operasyonlarında 4 bin 995 kişi yakalandı | Video 13.05.2024 | 08:46
Kamerayı görünce gülümsedi, cezayı yiyince “Hayırlı olsun” dedi | Video 00:58
Kamerayı görünce gülümsedi, cezayı yiyince “Hayırlı olsun” dedi | Video 13.05.2024 | 08:44
Erzurum’da hortum kamerada: Evlerin çatılarını uçurdu, ortalık savaş alanına döndü | Video 03:11
Erzurum’da hortum kamerada: Evlerin çatılarını uçurdu, ortalık savaş alanına döndü | Video 12.05.2024 | 16:43
Otobüste rahatsızlanan yolcuları şoför hastaneye yetiştirdi | Video 03:21
Otobüste rahatsızlanan yolcuları şoför hastaneye yetiştirdi | Video 12.05.2024 | 16:03
Yerli Togg’a yerli zırhlama | Video 05:23
Yerli Togg’a yerli zırhlama | Video 12.05.2024 | 12:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA