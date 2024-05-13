Yıkımı gerçekleştirilen hasarlı binadan yavru köpekleri kurtardığı anlar kamerada | Video 13.05.2024 | 09:49 Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkımı gerçekleştirilen hasarlı binaya giren hayvansever İbrahim Göçer'in mahsur kalan 4 yavru köpeği canı pahasına kurtardığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasara uğrayan Hatay'da yıkım işlemlerinde sona gelindi. Enkaza dönen kentte sokakta yaşayan hayvanlar, hasarlı binalara sığınıyorlar. Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde hasarlı binanın yıkımı esnasında 4 yavru köpeğin mahsur kaldığı fark edildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine 32 yaşındaki hayvansever İbrahim Göçer, hasarlı binaya girerek 4 yavru köpeği canı pahasına kurtardı. Ağır hasarlı binadan kurtardığı yavru köpekleri güvenli bölgeye götüren Göçer'in hayvanları kurtardığı anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

"'YA ALLAH YA BİSMİLLAH' DEYİP AĞIR HASARLI BİNAYA GİRDİM VE GÖZÜMÜ KAPATIP YAVRULARI ALDIM"

Yavru köpekleri kurtarmak için canını hiçe sayan hayvansever Göçer, "Sokak hayvanlarına bakıyorum. Gönüllüler tarafından enkazda canların kaldığı ihbarını aldım. Hemen geldim. İnşaat firması yıkımı durdurdu. Ben gelip baktığımda 4 can yıkım sırasında binanın altındaydı. Yetkili 'sen girersen karışmam' dedi. Ben de 'Ya Allah Ya Bismillah' deyip ağır hasarlı binaya girdim. Gözümü kapatıp yavruları aldım. 4 köpek yavrusu bir de anneydi. Anne insanlardan kaçıyordu. 4 köpek yavrusu insanların yanlarına yanaşmıyordu. Evin içerisine girerek zor da olsa yakalayıp 4 köpek yavrusunu kurtardım. Onları güvenli alana getirdim. Mezarlığın orasında yavrular, annesiyle birlikte yaşıyorlar. Günlük gelip yemeklerini veriyoruz. Bundan 3 ay önce aynı olay bir daha yaşandı. Bu sefer hayvanları 5'inci kattan kurtardım. Binaya girip 2 yavruyu gizli yere saklanmasına rağmen kurtardım. Her gün buraya gelip besleme yapıyorum. Enkaz yıkımlarına gidiyorum ve oralara bakıyorum. Bütün yıkım şirketlerine numaramı verdim. Binalarda yıkım sırasında kedi veya köpek olduğunda beni arıyorlar. Ben de gidip bakıyorum. Burada yıkım sırasında lütfen binalara baksınlar. Bu zamanlarda kediler ve köpekler içeriye giriyorlar" ifadelerini kullandı.