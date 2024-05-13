Kapıyı açıp taksiden indiği esnada otomobil böyle çarptı | Video
Edirne’de ticari taksi sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
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