Tekirdağ Çorlu’da ev yangını: Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi | Video
Tekirdağ Çorlu’da bir apartmanın 2. katındaki dairesinde yangın çıktı. Dumanda etkilenen vatandaşlar itfaiye merdiveniyle binadan tahliye edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman dairelerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması başlattı. 1'i bebek 4 kişi, itfaiye aracından uzatılan merdivenle itfaiye erlerinin yardımıyla kurtarıldı.
Yanan ev kullanılamaz hale geldi.
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