Namaza gelen kedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kılınan namaz sırasında bir kedi dışarıda sarılı olan hasırın üzerine gelerek yattı. Tam namaz kılınacak olan sırada yaşanan olayda vatandaş kedinin rahatını bozmadan bir başka yere geçerek namazı kıldı. O anlar ise bir kişi tarafından görüntülendi.