Öfkeli baba, kızlarını dövmekle suçladığı kız öğrencileri böyle kovaladı
Bursa'nın İznik ilçesinde kızlarını döven kız öğrencileri kovalayıp darp etmek isteyen veli güvenlik kameralarına yakalandı. Çarşıda bir kız öğrenciyi yakalayarak darp etmeye çalışan babaya esnaf bir kadın engel oldu.
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