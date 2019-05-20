Öldürülen arkeolog için müzede tören

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Olympos Antik Kenti'nde hem doktora yapan hem de alan sorumlusuyken, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Sinan Sertel için, Antalya Müzesi önünde tören düzenlendi. Sertel'in ay yıldıza sarılmış tabutunun üzerine çok sevdiği Galatasaray forması bırakılırken, gözyaşları sel oldu. Kazı Başkanı Prof.Dr. Yelda Uçkan, "Sinan'a saplanan bıçak, cehaletin bilime sapladığı bıçaktır. Arkeoloji şehidi olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Kanın yerde kalmayacak"

Sertel'in Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ön otopsisinin ardından Antalya Müzesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Sertel'in yakınları, arkadaşları, kazı ekibi, akademisyenler ve çok sayıda seveni katıldı. Sertel'in ay yıldızlı bayrağa sarılmış tabutunun üzerine,çok sevdiği Galatasaray takımının forması konuldu.