Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klibi çektiler
Amasya’nın Merzifon ilçe Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz Ortaokulu öğrencileri Ordu'nun Duası şiirini okuyarak, “Barış Pınarı” Harekatındaki Mehmetçiğe destek klibi çekti.11-12 yaşındaki 6. Sınıf, 14 erkek öğrenci okudukları şiir ile izleyenleri duygulandırdı. Çocukların çektikleri klip sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.
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