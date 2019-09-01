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Otomobil bagajında ağır yaralı bulundu, hastanede öldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, kaza yaptıktan sonra içindeki 2 kişinin kaçtığı otomobilin bagajında darbedilerek ağır yaralanan Yalçın Dündar (41), bulundu. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Dündar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Yolören Kavşağı'nda meydana geldi. Seyir halindeki 16 UB 358 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazanın ardından otomobildeki 2 kişi, araçtan inip, kaçmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar da jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, incelemeye aldıkları otomobilin bagajını açtıklarında kanlar içerisinde hareketsiz yatan, yarı çıplak haldeki Yalçın Dündar'ı (41) buldu. Darbedildiği anlaşılan Yalçın Dündar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Otomobil bagajında ağır yaralı bulundu, hastanede öldü
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