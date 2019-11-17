Otomobil, TIR'ın altına girdi 3 ölü, 1 yaralı
Çorum'da feci bir kaza yaşandı. Çorum'da, TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. 07.30 sıralarında yaşanan kaza Çorum- Ankara karayolunun 5. kilometresinde gerçekleşti.
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