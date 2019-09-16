Pastane soyguncuları önce kameraya ardından jandarmaya yakalandı

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre dışarıda 2 şüpheli gözlem yaparken pastaneye gelen 2 şüpheli ise silah ve bıçakla çalışanları tehdit etti. Soyguncular kasadan aldığı 4 bin TL parayı çantaya doldurup kaçarken, çalışanlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na ekipler olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası soygun anında gözlemcilik yapan Yunus E.(19) ve Ertuğrul K.(24) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

SOYGUNDAKİ 2 ŞÜPHELİ ANAMUR'DA YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren jandarma diğer Abdulkadir B.(19) ile Fehmi E. T.(18) isimli 2 şüpheliyi Mersin'in Anamur ilçesindeki gizlendikleri adreste yakalayarak gözaltına aldı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOYGUN ANİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan soygun ani ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de yüzü maskeli 2 şüpheli ellerinde tabanca ve bıçakla gelerek bir süre işyeri çalışanını tehdit ettikten sonra kasada bulunan paraları alıp kaçtığı görülüyor.