Poşet paralı olunca işleri ikiye katlandı

Doğada çözülmesi uzun yıllar alan naylon poşetlerin kullanımının azaltılması amacıyla 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren uygulama ile poşetlerin 25 kuruş ücretlendirilmesine farklı tepkiler gelirken, bez çanta imalatçısı 38 yaşındaki Aziz Bostancı'nın ise yüzünü güldürdü.

Niksar'da 25 yıldır çadır, branda ve bez çanta dikimi yapan, 38 yaşındaki işletmeci Aziz Bostancı, paralı poşet döneminin başlamasıyla birlikte işlerinin ikiye katlandığını söyledi.

İmal ettiği bez çantaları birçok il ve ilçeye toptan ve perakende olarak satış yaptığını belirten Bostancı; "1 Ocak 2019 tarihi itibariyle marketlerde paralı poşet dönemi başladı. Paralı poşet dönemi başladığı için bizim üretmiş olduğumuz bez çantaların talepleri biraz daha fazla yoğunlaştı. 25 yıldır bu çantaları dikiyorduk, daha öncede çanta satışlarımız iyiydi ama 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren talepler daha fazla arttı işlerimizi ikiye katladık. Dikmiş olduğumuz bez çantaları perakende ve toptan olarak satmaktayız. Satmış olduğumuz çantalar gayet kalitelidir. Plastik poşetler gibi tek kullanımlık değildir. Paralı poşet dönemine geçtikten sonra satışlarımız daha da arttı. Sattığımız bu çantaları perakendenin yanı sıra toptan olarak da Tokat'a, Erbaa'ya, Amasya'ya, Nevşehir gibi değişik şehirlere göndermekteyiz, alanlarda gayet memnun. Fiyatı 3 TL'den satılmaktadır, gayet kullanışlıdır bir kerede kullanılıp at değil devamlı kullanma ihtiyacı doğmaktadır" dedi.

Markette plastik poşete para vermemek için daha kullanışlı olduğu bez çanta almaya gelen Faruk Güngör, plastik poşete 25 kuruş vermektense bez çanta almanın daha avantajlı ve kullanışlı olduğunu belirterek; "Dün alışveriş yaptım marketten, 25 kuruştan poşet vermeye kalktılar benimde zoruma gitti bu devirde bu krizde bende bu şekilde bez çanta almaya karar verdim 3 TL'ye, bunu da yıllarca kullanırım bundan iyisi can sağlığı" şeklinde konuştu.