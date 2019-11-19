Sahte SGK müdürünün maaş yalanlı vurgunu kamerada!

İstanbul'da kendisini SGK Müdürü olarak tanıtan ve "Emekli maaşınızı yükselteceğim" dediği 10 yaşlı vatandaşı 103 bin lira dolandıran sahte SGK Müdürü suçüstü yakalandı

İstanbul Polisi, adres sorma bahanesiyle yaşlı insanlara yanaşarak kendisini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü olarak tanıtan ve dolandırıcılık yapan bir kişiyi yakaladı. Polisin tespitlerine ve iddialara göre; 50 yaşındaki Erkan Y. isimli dolandırıcı, kendisini SGK Müdürü olarak tanıttığı yaşlı insanlara emeklilik maaşında yükseltme yapacağı vaadinde bulundu. Dolandırıcı Erkan Y., özellikle de bankamatiklerden para çeken yaşlı vatandaşlara yanaşarak onları tuzağa düşürdü. "Maaşını yükseltiriz fakat usulen bankaya bir miktar para yatırmanız gerekiyor. Siz bana o parayı verin. Ben adınıza bankaya yatırayım" diyen dolandırıcı Erkan Y. çok sayıda kişiden bu yöntemle para topladı ve çok sayıda yaşlı vatandaşı dolandırdı.



KİRALIK ARAÇLA DOLAŞIYORDU

Peş peşe şikayetler üzerine soruşturma başlatan İstanbul Polisi araçla dolaştığı belirlenen şüphelinin kullandığı kiralık aracın Bayrampaşa'da yer alan bir araç kiralama şirketinden kiralandığını belirledi. Şüpheli Erkan Y., İstanbul Bayrampaşa'da suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcılık şüphelisi Erkan Y.'nin aynı yöntemle 10 kişiyi mağdur ettiği ve toplamda 103 bin lira toplayarak haksız kazanç sağladığı belirlendi. Erkan Y.'nin Sinop'ta gerçekleşen bir dolandırıcılık suçundan da arandığı saptandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Erkan Y. iddialara göre bazı mağdurlar tarafından teşhis edildi. Adliyeye sevk edilen Erkan Y. tutuklandı. Dolandırıcılık anları ise kamera görüntülerine böyle yansıdı.