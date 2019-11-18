Servis dolandırıcılarından adliye yolunda pişkin sözler "Abla güzel çek, kurbanın olayım"
444'lü numara üzerinden servis dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik polis ekipleri özel harekat destekli operasyon düzenlenmiş, 30 kişi gözaltına alınmıştı. Çeteye liderlik ettiği tespit edilen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 3’ü kadın 29 kişi bugün adliyeye sevk edildi.
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