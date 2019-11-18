Web TV Yaşam Servis dolandırıcılarından adliye yolunda pişkin sözler "Abla güzel çek, kurbanın olayım"

Servis dolandırıcılarından adliye yolunda pişkin sözler "Abla güzel çek, kurbanın olayım"

18.11.2019 | 14:25

444'lü numara üzerinden servis dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik polis ekipleri özel harekat destekli operasyon düzenlenmiş, 30 kişi gözaltına alınmıştı. Çeteye liderlik ettiği tespit edilen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 3’ü kadın 29 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

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