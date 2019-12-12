Silivri'de silahla vurularak yaralanan köpek felç oldu
Silivri'de silahla vurularak yaralanan köpek felç oldu. Kavaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde işe giden vatandaşlarca yaralı bulunan köpek için Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneğine (HAYKURDER) ihbarda bulunuldu.Tedavi altına alınan köpeğin, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda karın bölgesine 2, omurgasına ise 1 kurşunun saplandığı anlaşıldı.
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