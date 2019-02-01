Sosyal medya Adana tatlıları yola dökülen çocukları böyle teselli eden vatandaşları konuşuyor!

Adana Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bir vatandaşın balkonundan cep telefonuyla çektiği görüntülerde tatlı satan iki çocuğunun tablalarının devrilmesi sonucu tezgahın camının kırılarak tatlıların yola döküldüğü görünüyor. Çocuklar üzgün bir şekilde tatlıları toplama çalışırken o sırada yoldan arabayla geçen iki kişi araban inerek çocukların yanına geliyor. Daha sonra çocuklara para verip saçlarını okşayan vatandaşlar teselli ederek oradan ayrılıyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra birçok sosyal medya kullanıcısının İnsanlık ölmemiş, bu çocuklara yardım edilmeli gibi yorumlarda bulunduğu görüldü.