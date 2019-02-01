Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Sosyal medya Adana tatlıları yola dökülen çocukları böyle teselli eden vatandaşları konuşuyor!

Adana'da seyyar tablalarında tatlı satan iki çocuğun tablalarının devrilmesi sonucu tatlıları yola dökülürken, o sırada çocukların yanına gelen bazı vatandaşlar onlara para vererek ve saçlarını okşayarak teselli etti. Sosyal medyada yayılan videoya pek çok olumlu yorum yapıldı.

Adana Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bir vatandaşın balkonundan cep telefonuyla çektiği görüntülerde tatlı satan iki çocuğunun tablalarının devrilmesi sonucu tezgahın camının kırılarak tatlıların yola döküldüğü görünüyor. Çocuklar üzgün bir şekilde tatlıları toplama çalışırken o sırada yoldan arabayla geçen iki kişi araban inerek çocukların yanına geliyor. Daha sonra çocuklara para verip saçlarını okşayan vatandaşlar teselli ederek oradan ayrılıyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra birçok sosyal medya kullanıcısının İnsanlık ölmemiş, bu çocuklara yardım edilmeli gibi yorumlarda bulunduğu görüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medya Adana tatlıları yola dökülen çocukları böyle teselli eden vatandaşları konuşuyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN