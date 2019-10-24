Tarkan'ın kuzeni açık cezaevinden firar etti
ESENYURT'ta iş yeri yakılıp silahla vurularak öldürülen Ercan Gönülkırmaz'ın sanıkları arasında yer alan ünlü popçu Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu'nun açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde 2017 yılında Ercan Gönülkırmaz bir şarküteri açmak için dükkan kiraladı. Bir süre sonra dükkana gelen bazı kişiler, burada bir şarküteri görmek istemedikleri gerekçesiyle Ercan Gönülkırmaz'ı tehdit edip, iş yerini kapatmasını istedi. Gönülkırmaz'ın tehditlere aldırış etmemesi üzerine 17 Ocak 2017'de 2 araç ile dükkanın önüne gelen şüpheliler dükkana kurşun yağdırdı. Gönülkırmaz olayda yaralanıp üst kata kaçınca bu kez zanlılar dükkanı yaktı. Olayda Ercan Gönülkırmaz hayatını kaybetti.
FİRAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Servet Tevetoğlu'nun da bulunduğu 8 kişi hakkında, "Kan gütme saikiyle öldürme", "Mala zarar verme" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından dava açıldı.
25 Temmuz 2019 tarihinde Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 6. duruşmada dava dosyasının tek tutuklu sanığı Servet Tevetoğlu da tutuklu kaldığı süre gerekçe gösterilerek 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin TL kefaletle ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ancak başka bir suç dosyası olduğu öğrenilen Tevetoğlu, bu suç dosyasından dolayı Silivri Açık Cezaevi'ne girdi.
Gönülkırmaz, cinayeti ile ilgili süren davanın dün 7. celsesi görüldü. Bir başka suçundan dolayı Silivri Açık Cezaevine gönderilen Servet Tevetoğlu'nun dün yapılan mahkemede firar ettiği ortaya çıktı. Duruşma tutanağında, "UYAP'tan yapılan kontrolde Servet Tevetoğlu'nun Silivri Açık Cik'de hükümlü iken firar ettiği görüldü" denildi. Duruşmada, "Sanık Servet Tevetoğlu hakkındaki CMK'nun 109/3.f maddesi uyarınca verilen adli kontrolün yerine getirilip getirilmediği hususunda denetimli serbestlik şube müdürlüğüne yazı yazılması" kararı verildi. Duruşma 20 Ocak 2020 tarihine ertelendi.
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