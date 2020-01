“Ucuza arsa alıp kâr elde ediyorum” diyerek Üsküdar esnafını dolandırdı

Çanakkale’de yapımı devam eden köprü bölgesinde çok sayıda ucuza arsa olduğunu ve aldığı arsalardan kısa sürede kâr elde ettiğini söyleyerek Üsküdar’da birçok esnaftan para toplayıp ortadan kaybolduğu iddia edilen Ramazan B. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan soruşturma başlatıldı. 20 yıldır restoran işleten ve 750 bin lira dolandırılan mağdur Erdoğan Ö, “Bana hediyeler alıyor, sık sık ziyaretime geliyordu. Personellerim ile iyi geçiniyordu, güvenimi kazandı” dedi.

Üsküdar'da kendisini müteahhit olarak tanıtan Ramazan B. iddiaya göre, "Çanakkale'de yeni köprü yapılıyor. Bu köprünün civarındaki köylülerde çok sayıda ucuz arsa oluyor. O köylerde benim adamlarım var. Paraya sıkışan köylüler bana haber veriyor. Aldığım arsalardan kısa sürede iyi kâr elde ediyorum" diyerek birçok esnaftan para topladı ve ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan mağdur esnaflar soluğu savcılıkta aldı.Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ramazan B. hakkında "kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatıldı.Üsküdar'da 20 yıldır restoran işletmeciliği yapan mağdurlardan Erdoğan Ö. savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, "Ramazan B. isimli şahıs restoranıma 2 yıl önce geldi. Restoranıma her gelmesinde hesabı nakit öder ve bolca bahşiş bırakırdı. Bu şekildeki davranışlarından dolayı güvenimi kazandı. Sohbet sırasında ne iş yaptığını sorduğumda, arsa alıp sattığını söyleyerek Çanakkale'de köprü yapıldığı için beraber yatırım yapabileceğimizi, iyi para kazanabileceğimizi teklif etti. İlk başta iş için benden 50 bin lira para istedi. Kendisinden hesap numarası istediğimde bana İbrahim C. isimli şahsın hesap numarasını verdi. Parayı gönderdim. Daha sonra benim hesabıma 70 bin lira para gönderdi. Daha sonra benden 100 bin lira istedi. Bu paranın dönüşü olarak da 130 bin lira gönderdi. Kendisiyle bilgim dahilinde 4-5 iş yaptık. Benim güvenimi iyice kazandı. Her iş sonrasında bana hediyeler vererek güven sağlamaya devam etti" ifadelerini kullandı.Dilekçenin devamında, "Şüpheli bana Kandilli'de sahibi zor durumda olan 600 bin liralık bir daire olduğunu, bu daireyi 450 bin liraya alabileceklerini söyledi. Kısa süre içinde 150 bin TL kâr edebileceklerini söyleyerek benden 225 bin lira aldı" dedi. Adına herhangi bir arsa tapusunun olmadığını öğrenen ve toplamda 750 bin lira dolandırılan Erdoğan Ö., şüpheli hakkında şikayetçi olarak cezalandırılmasını istedi.1 buçuk milyon liralık dairelerini kaybettilerÇengelköy'de perde işi yapan Engin Ö. ve kardeşi Fatih Ö. de avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, "Ramazan B., müvekkillerin yanına her geldiğinde beraberinde tatlı getirdi. Ancak getirdiği tatlıları, sağlığını gerekçe göstererek, kendisi yemedi. En son getirdiği tatlılardan da iki kardeş yedi. Müvekkiller, yedikleri tatlıdan sonra notere gitmiştir, sözleşme imzalamıştır. Müvekkiller, yedikleri tatlıdan sonra sersemleştiklerini, okuduklarını anlamadıklarını söylemişler, imza attıkları evrakın da ayırdına varamamıştır" denildi.Beyoğlu'nda yapılacak olan inşaata yatırım yapmak isterken 1 buçuk milyon liralık dairelerinin başka bir kişiye satıldığını öğrenen kardeşler, dilekçelerinde "Beyoğlu Tapu Müdürlüğü'nde hangi işlem yapıldığı tarafımızca araştırıldığında, tapuda 2 katlı ahşap iki ev ve arsası olarak gözüken 64 metrekarelik taşınmazın olduğu, taşınmaz üzerinde yapı olmadığı, taşınmazın hissesinin Engin Ö.'ye 11 metrekaresi için satış başvurusunun yapıldığı görülmüştür. Engin Ö.'nün bu başvurudan da haberi olmamıştır. Beyoğlu'ndaki yerin imar durumu olmadığı gibi değeri 43 bin liradır. Yani müvekkilin en az 1 milyon 450 bin lira değerindeki taşınmazına karşılık kendisine vaad edilen yerin değeri 43 bin liradır" denildi.Öte yandan, şüpheli Ramazan B.'nin veteriner hekim T.E.'yi 32 bin lira, emlakçılık yapan I.M.'yi 30 bin lira dolandırdığı iddia edildi.Olaya ilişkin konuşan restoran işletmecisi mağdur Erdoğan Ö., "Ramazan Bulut 1 buçuk yıl önce restorana misafir olarak geldi. Daha sonra sürekli gelmeye başladı. Bu arada zamanla benimle iletişim kurmaya başladı ve ödemelerini nakit yapıyordu, bol bahşiş bırakıyordu. İşleri sordu 'nasıl gidiyor, durumlar nasıl' gibi bende iyi gittiğini söyledim. Ben de kendisinin ne iş yaptığını sordum. Eskiden müteahhitlik yaptığını, işlerin yavaşlamasından dolayı Çanakkale'de gayrimenkul işlerini yaptığını söyledi. Köprü yapılmasından dolayı gurbetçilere sattığını söyledi. 'Benim bir çalışanım var, o bu işlere bakıyor arsaları ucuza alıyoruz, kısa zamanlarda satıyoruz' dedi. İşlerinin iyi olduğunu söyledi ve 'sen de bu işi yapmak ister misin?' dedi. Bir kaç kez reddettim" dedi.Erdoğan Ö. devamında, "Bir işle başladık. Rakamda 50 bine aldık. 65 bine sattık. 100 bine aldık. 130 bine sattık. Bu işlerin sonunda bana hediyeler alıyor, sık sık ziyaretime geliyordu. Personellerim ile iyi geçiniyor derken güven kazandı. İşler yavaşlamaya başladı. Sorduğumda da 'az kaldı şu hafta şu ay' derken uzattı. Bir akşam restoranı kapatırken arkadaşları geldi. Benim gibi mağdur olduklarını söylediler. Benim gibi mağdur olan farklı esnaf grupları var. Bana kendi çalışanı olarak tanıttığı İbrahim C. adına parayı yatırmamı söyledi. Vekaletler bu arkadaşın üzerineydi. Bir anda değil parça parça bu dolandırılma oluştu. Biz anladıktan sonra iletişimimiz koptu geri dönmemeye başladı" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.Erdoğan Ö.'nün avukatı Merve Uçanok ise, "Birçok dolandırıcılık olaylarında olduğu gibi süreç güven telkini ile başlamış. Müvekkilimin restoranına herhangi bir müşteri gibi gelerek kendisini olduğunun dışında göstermiş. İlk olarak arkadaş olmuşlar. Müvekkilimi analiz ederek arkadaşlık kurmuş. Müvekkilime, 'Çanakkale dolaylarında gayrimenkul işleri yapıyorum. Ben kâr ediyorum senin de kenarda köşende para varsa bu işe girebilirsin' demiş. İlk önceleri bu durumu müvekkilim bu durumu kabul etmemiş, daha sonraki günlerde kabul etmiş ve işe girmeye karar vermiş. İlk denemelerde başarılı olunca kâr edince devamı gelmiş ve bu şahsa gözü kapalı güvenmiş. Süreç aslında güven sağlamadan başlamış ve sonunda sırra kadem basmış. Birçok mağdur gibi benim müvekkilim de zarara uğramış. Toplam 700- 750 bin lira civarında. Suç duyurusunda bulunduk, kamu davası açıldığı takdirde şahıs 3 yıldan 10 yıla kadar ceza istemiyle yargılanacak" dedi.