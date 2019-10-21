Ünlülerin modacısı Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik evlendiği düğünden görüntüler...
Ünlülerin modacısı Gülnur Güneş ile Yiğit Doğan Çelik evlendi! Ünlülerin akın ettiği o çok konuşulan düğünden görüntüler...
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