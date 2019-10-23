Uşak'ta yangın: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Uşak'ta bir evde yangın çıktı. Uşak'tan gelen son dakika bilgisine göre; evde çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
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