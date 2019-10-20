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Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem

20.10.2019 | 12:07

Van'ın Muradiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Kandilli Rasathanesi, Van'ın Muradiye ilçesindeki depremin derinliğini 7.3 km olarak açıklarken, gerçekleştiği saati ise 09.53 olarak duyurdu. AFAD ise, depremin derinliğini 9.41 km olarak paylaştı.

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