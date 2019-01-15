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Yaralı karaca yavrusuna jandarmadan şefkat eli

Giresun’un Görele ilçesinde tüfekle vurulan ve yaralı olarak bulunan karaca yavrusu tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Haydarlı köyü yolu üzerinde yaralı karaca olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye giderek karacaya sahip çıktı. Av tüfeği ile yaralandığı ve soğuktan donmak üzere olduğu belirlenen yavru karaca, battaniyeye sarılarak Görele İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada bir veteriner hekim tarafından ilk muayenesi ve tedavisi yapılan karaca, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Arhavi Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Öte yandan jandarma ekipleri karacayı av tüfeği ile vuran kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yaralı karaca yavrusuna jandarmadan şefkat eli
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