Yaşlı kadının yardımına polis yetişti

Yürümekte zorluk çeken kadına polis yardım elini uzattı. Yaşlı bir kadın çarşıda güçlükle yürümeye çalışıyordu. Polisler yaşlı kadının yürümekte zorlandığını görünce hemen koluna girdi. Bir süre sandalyede oturup dinlenmesini sağladı. Ardından bir taksi çağırarak yaşlı kadını gideceği yere kadar bırakmasını istedi. Taksi ücretini de cebinden ödediler. Türk polisinin bu hareketi bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntü, izleyen herkesin takdirini topladı.