Yazıcı Barajı’nın kış manzarası nefes kesiyor

Kış mevsiminin hakimiyet sürdüğü Ağrı’da bulunan Yazıcı Barajı, soğuk havadan nasibini alarak beyaz örtüye büründü. Kış aylarının soğuk ve karlı geçtiği Ağrı’da, dondurucu soğukların etkisini daha fazla hissettirmesiyle birlikte Yazıcı Barajı dondu.

Kentte etkili olan olumsuz hava nedeniyle donan Yazıcı Barajı'nda, baraj çevresinde oluşan buz kütleleri ortaya etkileyici görüntüler çıkardı. Tamamen buz ve karla kaplanan Yazıcı Barajı'nda oluşan görüntünün fotoğrafını çekmek için vatandaşlar araçlarını durdurarak manzaraya karşı fotoğraf çektirdi.

Soğuk havalardan nasibini alan Yazıcı Barajının kış manzarasından yararlanıp oluşan doğal ortamda fotoğraf çekmek isteyen doğa fotoğrafçısı Ayhan Akkaya, Yazıcı Barajının ilerleyen süreçte daha fazla kar yağmasıyla daha güzel manzaralara sahne olacağını söyledi.

Akkaya konuşmasında, " Yazıcı Barajı soğukların artmasıyla birlikte güzel bir kış manzarasına büründü. Bugün hava biraz daha bulutlu olduğu için oluşan manzarayı net bir şekilde göremedik ama ilerleyen zamanlarda buraya tekrar geleceğim. Çünkü burası kış mevsiminde gerçekten de çok güzel oluyor. Eşsiz fotoğraflar çektim. Daha yenilerini eklemek için böyle yerleri gezmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Yazıcı Barajı'nda oluşan manzara ve sessizlik, şehrin gürültüsünden kaçıp dinlenmek isteyen vatandaşlar için de adeta bir dinlenme noktası oldu.