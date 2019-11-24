Web TV Yaşam Yeliz Yeşilmen'in otobanda benzini bitince yaşadıklarını paylaştığı video sosyal medyada olay oldu!

Yeliz Yeşilmen'in otobanda benzini bitince yaşadıklarını paylaştığı video sosyal medyada olay oldu!

24.11.2019 | 15:41

Yeliz Yeşilmen'in otobanda benzini bitince yaşadığı zor anları çaresizliği ve dramı anlattığı videosu sosyal medyada defalarca izlendi ve onlarca yorum aldı!

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