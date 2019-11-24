Yeliz Yeşilmen'in otobanda benzini bitince yaşadıklarını paylaştığı video sosyal medyada olay oldu!
Yeliz Yeşilmen'in otobanda benzini bitince yaşadığı zor anları çaresizliği ve dramı anlattığı videosu sosyal medyada defalarca izlendi ve onlarca yorum aldı!
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