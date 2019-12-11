Web TV Yaşam Yolcudan otobüs şoförüne yumruk kamerada

Yolcudan otobüs şoförüne yumruk kamerada

11.12.2019 | 18:02

Malatya’da bir yolcu iddiaya göre istediği durakta durmayan şoförü otobüs seyir halindeyken yumrukladı. Büyük tehlikenin atlatıldığı olay ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Zafer Mahallesi'nde sefere çıkan bir belediye otobüsünde dün yaşandı. Otobüste yolcu olarak bulunan Yasin D., iddiaya göre kendisini istediği durakta indirmediği gerekçesiyle şoför Sercan Yokuş ile tartıştı. Otobüsün güvenlik kamerasına da yansıyan olayda şoförün yanına gelen Yasin D., seyir halinde olan otobüsün şoförüne yumruk atarak saldırmaya başladı. Şoför bu sırada otobüsü yol ortasında durdurarak olası bir kazaya engel olurken saldırgan yolcu otobüsten inerek uzaklaştı.

Olayın ardından şoförün şikayeti üzerine kimliği tespit edilen Yasin D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:06
Bodrum'da hortuma yakalanan kadın kamerada 11.12.2019 | 18:34
07:02
Camiye dadanan hırsızlar cemaati bıktırdı 11.12.2019 | 18:02
01:27
Kürtaj istemeyen hamile eski sevgilisini gasp süsü vererek dövdürdü 11.12.2019 | 18:02
04:39
Sığındığı iş yerinin maskotu oldu 11.12.2019 | 18:02
00:53
Yolcudan otobüs şoförüne yumruk kamerada 11.12.2019 | 18:02
00:53
Kocaeli'de elinde benzin bidonu ve tüfek olan şahıs berberi rehin aldı 11.12.2019 | 18:03
03:40
Boğazına şeker kaçan çocuğu şoför kurtardı...O anlar kamerada 11.12.2019 | 18:03
00:18
5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe 11.12.2019 | 18:03
00:53
Kocaeli'de elinde benzin bidonu ve tüfek olan şahıs berberi rehin aldı 11.12.2019 | 17:28
01:41
Vali Karaloğlu’nun canlı yayında bahsettiği "denizde hortum çıktı" görüntüsü güldürdü 11.12.2019 | 16:43
00:52
Kastamonu'da, minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 11.12.2019 | 14:57
03:27
Hava sıcaklıkları balık tezgahını vurdu, tezgahlarda palamut kalmadı 11.12.2019 | 15:15
01:39
Kepçeyle "akrobatik" hareket yapan operatöre ceza 11.12.2019 | 14:57
00:52
Halk otobüsü şoförüne yumruklu saldırı! 11.12.2019 | 14:48
07:00
İstanbul'da barajlardaki su seviyesi alarm vermeye devam ediyor 11.12.2019 | 14:28
01:54
Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay itekleyince dolaba çarptı 11.12.2019 | 14:22
02:16
Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş 11.12.2019 | 14:33
01:14
Diyarbakır'da terör operasyonu: 17 gözaltı 11.12.2019 | 14:32
02:26
FETÖ’nün gaybubet evlerinden 22 firari çıktı 11.12.2019 | 14:33
02:25
Şişen batarya patlayınca etrafı dumanlar sardı...O anlar kameraya yansıdı 11.12.2019 | 14:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN