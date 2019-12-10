Zehir tacirlerine Zeus’lu operasyon

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ticareti yapanlara karşı çalışma yürütüldü. Şehrin Edremit İlçesi’nde bir ikamete yapılan operasyonda Narkotik Madde Arama Köpeği Zeus plastik varil içerisindeki uyuşturucu maddeyi buldu. Emniyet güçleri, 5 kilo 832 gram toz esrar ve 544 gram eroin ele geçirdi. İkamet sahibi V. A. Emniyet’teki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.