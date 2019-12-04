Zincirini kıran köpek, yaralı askeri taşıyan ambulansın peşinde hastaneye kadar takip etti

Suriye'nin Tel Abyad kentinde roketli saldırıda ağır yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin'in Şanlıurfa'daki hastaneye götürüldüğü ambulansın peşine düşen köpek gözyaşı döktü. Zincirini kırarak ambulansın peşinden hastaneye kadar koşan köpeğin sosyal medyada dolaşan fotoğrafı ise duygulandırdı.

Telabyad'da bulunan Tekçe Hudut Karakolu'na terör örgütü YPG/PKK'a tarafından atılan havan mermisi ile ağır yaralanan ve Akçakale Devlet Hastanesine getirilen Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin'in bulunduğu ambulansı gören köpek, bağlı olduğu zincirini kırarak ambulansın arkasından can havliyle hastaneye kadar koştu. Hastanede şehit olan askerin arkasından göz yaşı döken köpeğin o anları ise hastanenin güvenlik kameralarında da saniye saniye görüntülendi. Köpeğin göz yaşı dökerken çekilen fotoğrafı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Duygulandıran fotoğraflar ise yoğun ilgi gördü.

Pitbul cinsi ve "Kral" ismindeki köpeğin sahibi Ömer ve Recep Kahraman kardeşler, köpeğin zaman zaman patlamalardan etkilendiği ve ani trafik kazalarında yüksek refleksler gösterdiğini kaydetti. 2.5 yaşındaki köpeğin bakıcısı Ömer Kahraman, "Köpeğimiz geçen gün şehidin ambulansla geçtiği gün,tellerin arasından ambulansın kaza yaptığı sırada ambulansın içine giriyor.Kaza yapınca köpeğin ilk yardım eğitimi var tabi.Şehidi ambulansta görünce şehidi hastaneye kadar takip ediyor.Köpek hastanede göz yaşlarına boğuluyor.Tabi bu duruma halkımız daha fazla ilgi gösterdi.Bu durumu vatandaşlar facebook'ta paylaşmış bizde gittik köpeğimizi hastaneden getirdik.Biz köpeğimizi hiç bir zaman yalnız bırakmayacağız.Tabi hayvan o olaydan sonra bayağı yıprandı" diye konuştu.