11 yıllık sır cinayet aydınlanıyor: Zehra’nın boynunda kuzeninin DNA’sı çıktı

Şanlıurfa'da 11 yıl önce ortadan kaybolduktan bir gün sonra cesedi çuvala sarılı halde amcasının evinin yakınında bulunan 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 13 kişiden üvey anne, amca, yenge ve amcaoğlu tutuklandı. Zehra'nın boynunda ve cesedinin konulduğu çuvalda amcasının oğlu Hasan Topdağ'a ait DNA çıktığı belirtildi. Tutuklanan aile üyeleri suçlamaları kabul etmezken, Zehra'nın görmemesi gereken bir şeyi gördüğü ve boğularak öldürüldüğü iddia edildi.

SIR ÖLÜM AYDINLANIYOR

Olay, 25 Ocak 2014'te Şanlıurfa'nda yaşanmıştı. 6 yaşındaki Zehra Topdağ, aniden ortadan kaybolmuştu. Ekipler, küçük kızın cansız bedenini kaybolduktan 1 gün sonra evlerinin 10 metre ilerisinde amcasının evinin yakınında çuvala sarılı halde bulmuştu. Cinayet zanlısı ya da zanlılarını belirlemek için özel bir ekip kuruldu.

Ancak bir sonuca ulaşılamadı. Yenge Kadriye Topdağ'ın bir erkekle birlikte olduğu, Zehra'nın da bunu gördüğü ve öldürüldüğü iddiası gündeme gelmişti. 15 gün önce gelen bir ihbar ve yeni delillere ulaşan özel ekip dosyayı tekrar açtı. Aralarında anne, baba, üvey anne, amcalar ile ağabeyin de olduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan üvey anne Ceylan Topdağ, amca İsmail Topdağ, yenge Kadriye Topdağ ve amcasının oğlu Hasan Topdağ tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zehra'nın boynunda ve cesedinin bulunduğu çuvalda amcasının oğlu Hasan Topdağ'a ait DNA olduğu belirlendi. Zehra'nın ölümü Narin Güran cinayetini akıllara getirdi.