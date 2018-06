Diyabet ve kansere karşı Fleksitaryen diyet

BUGÜN NELER OLDU

Beslenme düzeninde ete daha az yer vermek isteyen ancak eti hayatından tamamen çıkarmamayı tercih edenler için uygun bir beslenme tarzı var. Esnek bir diyet şekli olan fleksitaryen diyet kalp hastalıkları, diyabet ve kanser e yakalanma riskini düşürüyor. En iyi 40 diyeti sıralayan U.S News, listesinde fleksitaryen diyete üçüncü sırada yer veriyor. Fleksitaryen terimi İngilizce'de esnek anlamına gelen "flexible" ve vejetaryen sözcüklerinin birleşmesinden oluşuyor. Fleksitaryen diyeti ilk kez ABD'li diyetisyen Dawn Jackson Blatner 2008'de çıkardığı kitabında duyurmuştu. "Fleksitaryen Diyet: Kilo Vermek, Daha Sağlıklı Olmak, Hastalığı Önlemek ve Hayatınıza Yıllar Eklemek İçin Daha Vejetaryen Bir Yol" isimli kitabında Blatner, vejetaryenliğin faydalarından yararlanmak için etten tamamen vazgeçmek zorunda olunmadığını ileri sürerek vejetaryen olmak isteyenler için daha dengeli bir yaklaşım öne sürmüştü.Fleksıtaryen diyet beş farklı besin grubu etrafında şekilleniyor. Öncelikle etin yerine geçecek ve "yeni et" olarak adlandırılan tofu, baklagiller, bezelye, fındık, tohumlar ve yumurta gibi besinler bu beslenme şeklinde proteininizi sağlayabileceğiniz gıdalar olarak sıralanıyor. Meyveler ve sebzeler; tam tahıllar; süt ürünleri ve taze ya da kuru baharatlar da bu diyette yer verilmesi gereken diğer dört grup besini oluşturuyor. Felsefesi "bitkisel kökenli beslenmeye hayatında daha fazla yer aç" şeklinde de özetlenebilen bu beslenme tarzında da rafine şeker içeren gıdalardan ve alkolden uzak durmak gerekiyor. Kahvaltı seçenekleri 300 kalori , öğle yemeleri 400 kalori ve akşam yemekleri 500 kaloriyle sınırlıyken iki ara öğünün 150 kalori civarında olması öneriliyor. 3 ila 5 öğün halinde uygulanan fleksitaryen diyette günlük toplamda bin 500 kalori alınması öngörülüyor. Bu diyet uygulanırken haftanın 5 günü 30 dakika yürüyüş veya 20 dakika yoğunlaştırılmış egzersiz yapılıyor. Fleksitaryen diyete başlamak isteyenler ve eti azaltmak için şöyle bir plan öneriliyor:Başlangıçta seviyesi haftada etsiz 2 günlük bir beslenme ve haftada yaklaşık 750 gram et. Sonraki zamanlarda haftada 3 ila 4 gün etsiz beslenme ve haftada 500 gram et. Diyete tamamen alışanlar için haftada 5 gün etsiz beslenme ve haftada 250 gram et.Fleksıtaryen diyette daha az kalori alacağınız ve düzenli hareket edeceğiniz için vücuttaki yağ kitlesinde bir azalma olacaktır. Vejetaryenlerin daha ince olduğunu kanıtlayan birçok bilimsel araştırma da bulunuyor. Nutrition Reviews isimli bilimsel dergide 2006'da yayımlanan bir araştırmaya göre vejetaryenler, vejetaryen olmayanlara göre yüzde 15 daha ince. 2003'ye yapılan başka bir araştırmada ise yarı vejetaryenler de her zaman et yiyen kişilere göre daha ince. Bu diyette bol bol tükettiğiniz lifli gıdalar sayesinde kan şekeriniz dengelenecek, kendinizi daha uzun süre tok hissedeceksiniz. Bu sayede gün boyu abur cubur yeme isteğinin de önüne geçmiş olacaksınız. Elde edeceğiniz başarı her diyette olduğu gibi kişisel performansınıza bağlı. Diğer diyetlerde olduğu gibi fleksitaryen diyete başlamadan önce hekiminize danışmanız gerekiyor.