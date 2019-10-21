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'nın programından tüyler ürperten son dakika gelişmesi: Gülümser Bulut ile Nilgün Kırlı'nın katili...

ATV ekranlarının sevilen programı ile Tatlı Sert'te Gülümser Bulut ve Nilgün Kırlı cinayetleri ile Özlem Akusta'nın kaybolmasına yönelik son dakika gelişmesi yaşandı. Bilindiği üzere, Gülümser Bulut, geçtiğimiz yıl çekyatın içerisinde naylonlanmış ve kefenlenmiş hâlde ölü olarak bulunmuştu. Bulut'un kızı Hatice Ayhan, verdiği şüpheli ifadelerden dolayı 9 ay cezaevine girdikten sonra serbest bırakılmıştı. Müge Anlı'nın bugünkü programında ise, Gülümser Bulut ve Nilgün Kırlı cinayetleri ile Özlem Akusta'nın kaybolması olayında failin aynı kişi olduğu iddiası ortaya atıldı. Peki, Gülümser Bulut ile Nilgün Kırlı'yı öldüren ve Özlem Akusta'nın kaybolmasına sebep olan kişi kim? İşte, 21 Ekim 2019 Pazartesi günü ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 16:14 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 16:15
Müge Anlı'nın programından tüyler ürperten son dakika gelişmesi: Gülümser Bulut ile Nilgün Kırlı'nın katili...

'nın bugünkü canlı yayınında da Gülümser Bulut ve Nilgün Kırlı cinayetleri ile Özlem Akusta'nın kaybolmasına yönelik detaylar işlenirken, son dakika gelişmesi yaşandı. Ünlü programcı ve sunucu, yaşlı kadının katilini(Gülümser Bulut) ararken geçtiğimiz yıllarda işlenen cinayetlere ilişkin benzer bir noktaya dikkat çekti. Gülümser Bulut ve Nilgün Kırlı cinayeti ile Özlem Akusta'nın kaybolmasında hep aynı kişiden bahsedildiğini söyleyen Anlı, konuyu bambaşka bir yöne çevirdi. Böylece, bu üç olayda da failin aynı kişi olup olmadığı akıllara geldi. Bilindiği üzere, 67 yaşındaki Gülümser Bulut, geçtiğimiz yıl çekyatın içerisinde kefenlenerek öldürülmüş; Nilgün Kırlı da 1999 yılında benzer bir yöntemle vahşi bir cinayete kurban gitmişti. Özlem Akusta ise, 2 Nisan 2018 yılında bir anda kayıplara karışmıştı.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA TÜYLER ÜRPERTEN SON DAKİKA İDDİASI

Programın bugünkü (21 Ekim 2019) canlı yayınında olayı derinlemesine incelemeye devam eden Müge Anlı, üç olay arasındaki ortak bağlantıyı yakalarken Özlem Akusta, Nilgün Kırlı ve Gülümser Akbulut'un akrabaları söz aldı. İşte, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında yaşananlar...

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Müge Anlı'nın programından tüyler ürperten son dakika gelişmesi: Gülümser Bulut ile Nilgün Kırlı'nın katili...
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