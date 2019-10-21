Müge Anlı'nın programından tüyler ürperten son dakika gelişmesi: Gülümser Bulut ile Nilgün Kırlı'nın katili...

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında da Gülümser Bulut ve Nilgün Kırlı cinayetleri ile Özlem Akusta'nın kaybolmasına yönelik detaylar işlenirken, son dakika gelişmesi yaşandı. Ünlü programcı ve sunucu, yaşlı kadının katilini(Gülümser Bulut) ararken geçtiğimiz yıllarda işlenen cinayetlere ilişkin benzer bir noktaya dikkat çekti. Gülümser Bulut ve Nilgün Kırlı cinayeti ile Özlem Akusta'nın kaybolmasında hep aynı kişiden bahsedildiğini söyleyen Anlı, konuyu bambaşka bir yöne çevirdi. Böylece, bu üç olayda da failin aynı kişi olup olmadığı akıllara geldi. Bilindiği üzere, 67 yaşındaki Gülümser Bulut, geçtiğimiz yıl çekyatın içerisinde kefenlenerek öldürülmüş; Nilgün Kırlı da 1999 yılında benzer bir yöntemle vahşi bir cinayete kurban gitmişti. Özlem Akusta ise, 2 Nisan 2018 yılında bir anda kayıplara karışmıştı.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA TÜYLER ÜRPERTEN SON DAKİKA İDDİASI

Programın bugünkü (21 Ekim 2019) canlı yayınında olayı derinlemesine incelemeye devam eden Müge Anlı, üç olay arasındaki ortak bağlantıyı yakalarken Özlem Akusta, Nilgün Kırlı ve Gülümser Akbulut'un akrabaları söz aldı. İşte, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında yaşananlar...