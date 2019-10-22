Müge Anlı, Türkiye'yi sarsan cinayetinin kan donduran şok detaylarını canlı yayında şema ile böyle anlattı! (22 Ekim 2019 Salı)
Müge Anlı, Türkiye'yi sarsan Gülümser Bulut cinayetindeki; seri katil iddiasını ve cinayetin kan donduran detaylarını canlı yayında şema çizerek anlattı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının (Bugün) 22 Ekim 2019 Salı canlı yayınında; Türkiye'yi sarsan cinayetin paylaşılan kan donduran detayları ve tanıkların ifadeleri ile olayın çözümüne bir adım daha yaklaşıldı.
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