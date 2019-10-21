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Müge Anlı'da canlı yayında Nilgün Kırlı cinayeti ile ilgili flaş açıklama! Katil cinayetten önce ne yaptı?

21.10.2019 | 11:45

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 21 Ekim 2019 Pazartesi (bugün) canlı yayında öldürülen Nilgün Kırlı'nın kardeşinden canlı yayında flaş açıklamalar! Müge Anlı, canlı yayında Yunus Kahraman'ın öldürdüğü Nilgün Kırlı'nın kardeşine herkesin merak ettiği o soruyu da sordu.

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