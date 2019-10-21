Müge Anlı'da canlı yayında kan donduran gelişme... İzmir'deki kadın cinayetlerini seri katil mi işliyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 21 Ekim 2019 Pazartesi (bugün) canlı yayınında İzmir'deki 3 olayın da failinin aynı kişi olduğu iddiası kan dondurdu! Müge Anlı, öldürülen kurbanın kayıp parasının nerede olduğunu araştırırken bakın hangi kan donduran bilgilere ulaştı...