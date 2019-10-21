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Müge Anlı'da canlı yayında kan donduran gelişme... İzmir'deki kadın cinayetlerini seri katil mi işliyor?

21.10.2019 | 13:55

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 21 Ekim 2019 Pazartesi (bugün) canlı yayınında İzmir'deki 3 olayın da failinin aynı kişi olduğu iddiası kan dondurdu! Müge Anlı, öldürülen kurbanın kayıp parasının nerede olduğunu araştırırken bakın hangi kan donduran bilgilere ulaştı...

MÜGE ANLI 21 EKİM 2019 CANLI YAYIN TEK PARÇA KESİNTİSİZ HEMEN İZLE!

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