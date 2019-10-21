Müge Anlı 21 Ekim 2019 canlı yayın tek parça kesintisiz hemen izle! Çekyatın içinde kefenlenmiş cesedi bulunan kadın...

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 21 Ekim 2019 Pazartesi (Bugün) canlı yayınında İzmir'deki cinayetlerle ilgili kan donduran yeni bilgilere ulaşıldı. Müge Anlı, canlı yayında cesedi kefenlenmiş olarak çekyatın içinde bulunan kadının erkek arkadaşını araştırmaya devem ediyor.