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Müge Anlı 22 Ekim Salı canlı yayın tamamı tek parça kesintisiz hemen izle! Kefenlenmiş cesedi bulunan kadın seri katil kurbanı mı?

22.10.2019 | 14:44

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 22 Ekim 2019 Salı (bugün) canlı yayınında yıllar önce çöp bidonu yanında bulunan talihsiz Tümer İldemir'in kuzeni flaş açıklamalarda bulundu. Müge Anlı, canlı yayında 18 yaşındaki Göksu Kay'ın nasıl bulunduğunu müjdesini verirken olay hakkındaki ilginç detayları da izleyicileri ile paylaştı.

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