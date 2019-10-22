Müge Anlı'da kefenlenmiş ceset cinayetinde flaş gelişme... Hatice Ayhan, teyzesini eve zorla mı götürdü?
Müge Anlı ile Tatlı Sert, 22 Ekim Salı canlı yayında cesedi kefenlenmiş halde çekyatın içinde bulunan kadının erkek arkadaşı hakkındaki araştırmanın sonuçları ortaya çıkmaya başladı.
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