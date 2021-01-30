Bilmeceler Ve Cevapları - Komik, Kolay Bilmece Soruları Ve Zekâ Yoran En Zor Çocuk Bilmeceleri

Bir şeyin adını söylemeden yapılan betimlemeler ile sorulan sorulara bilmece adı verilir. Bilmece dendiğinde unutulmayan ve en komik bilmeceler için doğru yerdesiniz. Çocukluk döneminin en eğlenceli oyunlarından birisi olan bilmeceler aynı zamanda zekâ geliştiricidir. Sevdiklerinize komik, kolay, zekâ yoran ve zor bilmeceler sorarak onları teste sokabilirsiniz. Bilmece soruları ve cevaplarına bu başlık altından göz atabilir, dilediğiniz bilmeceyi arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Komik, kolay ve zor seçenekler ile en güzel bilmeceler ve çocuk bilmeceleri için ayrıntıları inceleyiniz.

BİLMECELER VE CEVAPLARI

Bilmeceler, hem eğitici hem de eğlendirici nitelikte sorulardır. Karşıdaki kişiye sorunun cevabı söylenmeden verilen ipucular betimlemeler ile anlatılır. Bu anlatıların ardından ise tahminler peş peşe gelir. Kolay bilmeceler çabucak bilinirken, zor bilmeceler ise onlarca tahminde bulunmanıza neden olabilir. İşte o bilmecelerden kolay, komik ve en zor seçenekleri sizler için derledik.

KOLAY BİLMECELER VE CEVAPLARI

Kolay Bilmece 1: Kuyruğu var canlı değil konuşur ama insan değil camı var ama pencere değil

Cevap: Televizyon

Kolay Bilmece 2: Bakınca görünürsün, kaçınca silinirsin

Cevap: Ayna

Kolay Bilmece 3: Ağzı var odun yutar, bacası var duman tüter

Cevap: Soba

Kolay Bilmece 4: Ben giderim o gider, üstümde gölge eder

Cevap: Şemsiye

Kolay Bilmece 5: Bize ışık verir daha sonra erir.

Cevap: Mum

Kolay Bilmece 6: İki kapaklı, çok yapraklı, içinde bilgi saklı.

Cevap: Kitap

Kolay Bilmece 7: En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?

Cevap: Üzüm

Kolay Bilmece 8: Dışı var, içi yok; Tekme yer, suçu yok.

Cevap: Top

Kolay Bilmece 9: Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane.

Cevap: Nar

Kolay Bilmece 10: Ne kanı var ne canı, beş tanedir parmağı.

Cevap: Eldiven

ZOR BİLMECELER VE CEVAPLARI

Zor Bilmece 1: Bir ağacı oymuşlar, içine sesleri koymuşlar. Yanlış söyleyince kucağını sıkmışlar.

Cevap: Saz

Zor Bilmece 2: Üzüm yenmeyen bağ, uzar uzar boylu boyunca…

Cevap: Ayakkabı bağı

Zor Bilmece 3: Yazın yersin yaşını kışın yersin başını

Cevap: Soğan

Zor Bilmece 4: Yer altında keşkek kaynar. Keşkeğin özü yok, sahibinin gözü yok.

Cevap: Dolu

Zor Bilmece 5: Açarsam dünya olur. Yakarsam kül olur.

Cevap: Atlas

Zor Bilmece 6: Ağzı var dili yok, nefesi var canı yok, derisi var kanı yok.

Cevap: Balon

Zor Bilmece 7: Benim bir hayvanım var kuyruğundan uzun burnu var.

Cevap: Fil

Zor Bilmece 8: Varma sakın yanına, on parmağın bal olur./ Tutar isen yavaş tut, İki elin kan olur.

Cevap: Karadut

Zor Bilmece 9: Yer altında sakallı dede.

Cevap: Pırasa

Zor Bilmece 10: Boş tüp dolu tüpe doğru gidiyormuş ne demiş?

Cevap: Gaza geliyorum

KOMİK BİLMECELER VE CEVAPLARI

Komik Bilmece 1: Çok yemiş olan ata ne denir?

Cevap: Tokat

Komik Bilmece 2: Meyvelerin şefi kimdir?

Cevap: Şeftali

Komik Bilmece 3: İlk Türk bayrağını kim dikmiştir?

Cevap: Terzi

Komik Bilmece 4: Elemeden yoğurur, gün aşırı doğurur.

Cevap: Tavuk

Komik Bilmece 5: Altından su içerim, üstünde çayır biçerim.

Cevap: Koyun

Komik Bilmece 6: Gelişi aslan gibi, duruşu kaplan gibi, yayılır hasır gibi, sürünür esir gibi.

Cevap: Kedi

Komik Bilmece 6: Tavan üstü takır takır zannedersin halı dokur.

Cevap: Fare

Komik Bilmece 7: Ala bakar mora bakar. Oturmuş bakla satar. Baklanın okkası kaça dedim. Çıldır çıldır yüzüme bakar

Cevap: Kurbağa

Komik Bilmece 8: Dağdan gelir dat gibi. Kolları var bıdak gibi. Eğilir bir su içer. Beğirir oğlak gibi.

Cevap: Kağnı

Komik Bilmece 9: Hangi kalemle yazı yazılmaz?

Cevap: Kontrol Kalemiyle

Komik Bilmece 10: Dolu tüp boş tüpe ne demiş?

Cevap: Boş boş dolaşma demiş