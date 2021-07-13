HDP'YE YİNE GÖZ KIRPTI

Yaptığı her açıklamada HDP ile içinde bulundukları gizli ittifakı savunan ve bu yönde mesajlar veren Kılıçdaroğlu, bu tutumunu yineledi. Kılıçdaroğlu, "Millet ittifakına iktidarı millet verecektir. En somut örneğini de İstanbul göstermiştir." diyerek dayanışma çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifadeler! Darbe girişimini OHAL ile bir tuttu

OHAL İLE DARBEYİ BİR TUTTU

15 Temmuz ile ilgili skandal açıklamalarda bulunan CHP lideri, "Önümüzde iki 15 Temmuz var. Bir sarayın 15 Temmuz'u, bir de halkın 15 Temmuz'u... Halkın 15 Temmuz'unda darbeye direnen insanlar var. Sarayın 15 Temmuz'unda ise OHAL ilan edip milletin ensesinde boza pişirenler var" dedi ve FETÖ'yle etkin mücadele için ilan edilen OHAL ile darbeyi eş değer tuttu.