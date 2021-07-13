CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı skandal açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, milletin iradesini göz ardı ederek, "Bu ülkeyi seven insanlar olarak birlikte hareket etmek zorundayız. Erdoğan'ın söylemlerinin tamamına kulaklarınızı tıkayın. Böyle bir adam yoktur diyin" ifadelerine yer verdi.
HDP'YE YİNE GÖZ KIRPTI
Yaptığı her açıklamada HDP ile içinde bulundukları gizli ittifakı savunan ve bu yönde mesajlar veren Kılıçdaroğlu, bu tutumunu yineledi. Kılıçdaroğlu, "Millet ittifakına iktidarı millet verecektir. En somut örneğini de İstanbul göstermiştir." diyerek dayanışma çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifadeler! Darbe girişimini OHAL ile bir tuttu
OHAL İLE DARBEYİ BİR TUTTU
15 Temmuz ile ilgili skandal açıklamalarda bulunan CHP lideri, "Önümüzde iki 15 Temmuz var. Bir sarayın 15 Temmuz'u, bir de halkın 15 Temmuz'u... Halkın 15 Temmuz'unda darbeye direnen insanlar var. Sarayın 15 Temmuz'unda ise OHAL ilan edip milletin ensesinde boza pişirenler var" dedi ve FETÖ'yle etkin mücadele için ilan edilen OHAL ile darbeyi eş değer tuttu.
TEHDİTLERİNE DEVAM ETTİ
Tehditlerine de devam eden Kılıçdaroğlu, "Saray ve beslemelerinin tamamının işine son vereceğim" dedi.Kılıçdaroğlu, ‘Muharrem’i ince ince doğramış Millet İttifakı'nda adaylık çıkmazı! Meral Akşener aday olacak mı? Son dakika: Muharrem İnce'yi alkışlayan partili CHP'den kovuldu! Kılıçdaroğlu yine baltayı taşa vurdu, tütün üreticileri kooperatiflere koştu Muharrem İnce'den CHP'ye şok: Ben bunlara hakkımı helal etmiyorum CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu...