Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifadeler! Darbe girişimini OHAL ile bir tuttu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin grup toplantısında skandal ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'un yıl dönümünde darbe girişimini FETÖ'yle mücadele için ilan edilen OHAL ile bir tuttu. HDP'ye yine göz kırpan Kılıçdaroğlu, "Millet ittifakına iktidarı millet verecektir. En somut örneğini de İstanbul göstermiştir." diyerek dayanışma çağrısında bulundu.