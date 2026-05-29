Bayram ziyareti facia ile bitti: Anne ve oğlundan acı haber!

Kocaeli Gölcük ilçesine bağlı Şevketiye Köyü mevkiinde meydana gelen olayda, anne ve oğul akıntıya kapılarak can verdi.Edinilen bilgilere göre, Emine Yeni ve oğlu Mustafa Yeni, akrabalarıyla bayramlaşmak amacıyla Beylik Köyü'nden ATV araçlarıyla yola çıktı. Güzergah üzerindeki bir dereden karşıya geçmek isteyen anne ve oğlu, bölgedeki kuvvetli akıntıya karşı koyamayarak bir anda gözden kayboldu.

CENAZELERİ BULUNDU

Yola çıkan anne ve oğlundan uzun süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek yetkililere ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.Bölgede geniş çaplı arama başlatan ekipler, ilk olarak oğul Mustafa Yeni'nin cansız bedenine ulaştı. Çalışmalarını gece karanlığında da sürdüren ekipler, ilerleyen saatlerde anne Emine Yeni'nin cenazesini ise olay yerinden yaklaşık 3-4 kilometre uzaklıkta buldu.Hastaneye kaldırılan cenazelerin ardından, bölgedeki incelemelerini tamamlayan güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.