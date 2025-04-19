Beşiktaş Çarşıda korkunç saldırı! Eşinin yanında ensesinden vurdular

Olay, 15 Nisan Salı günü saat 23.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan bir kafeteryada eşiyle birlikte masada oturan Cengiz Ş. sohbet etmeye başladı. O sırada adamın arkasından gelen kapüşonlu bir saldırgan, Cengiz Ş.'ye yaklaşarak silahla ensesine bir el ateş etti. Saldırının ardından saldırgan kaçarken, Cengiz Ş. ise ağır yaralandı. Saldırıya şahit olan Cengiz Ş.'nin eşi de neye uğradığını şaşırdı. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Cengiz Ş.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan adamın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİ SALDIRGANI YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin olaydan sonra birkaç araç değiştirip Kağıthane'ye geldiğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelinin suç kaydı bulunmayan Kadir N. olduğu belirlendi. Edirne'den yurtdışına çıkmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı. Gözaltına alınan Kadir N. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.