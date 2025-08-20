Burcu’yu estetik ısrarı öldürdü

Fransa'da yaşayan Burcu Hasgül, 4 Ağustos'ta Gaziantep'te özel bir hastanede karın ve sırt bölgesinden yağ aldırmak için girdiği 'liposuction' ameliyatı sonrasında kanamasının durmaması üzerine yoğun bakım ünitesine alınarak kan nakli yapıldı. Kanama durmayınca 6 Ağustos'ta başka bir hastaneye sevk edildi. Hasgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasgül'ün ailesi hastane yönetimi ve ameliyatı gerçekleştiren doktorların ihmali olduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık kararıyla Hasgül'ün mezarı açılarak otopsi yapılmasına karar verildi.