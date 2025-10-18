Haberler Yaşam Haberleri ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR! Milli Piyango Online ile 18 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.10.2025 17:51

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR! Milli Piyango Online ile 18 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

18 Ekim Cumartesi günü yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans oyunu severleri heyecanlandırıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından noter gözetiminde gerçekleştirilecek çekiliş, kurumun resmi dijital platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kuponlarını dolduran vatandaşlar, akşam saatlerinde açıklanacak sonuçları merakla bekliyor. Çekilişin ardından büyük ikramiyeyi kazanan numaralar kamuoyuna duyurulacak. Peki, 18 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama işlemi nereden ve nasıl yapılır?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR! Milli Piyango Online ile 18 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Çılgın Sayısal Loto'da 18 Ekim Cumartesi akşamı yapılacak çekiliş öncesi heyecan giderek artıyor. Haftada üç kez düzenlenen bu popüler şans oyununda, kazandıran numaralar kısa süre içinde belli olacak. Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar, sonuçları merakla bekliyor. Peki, 18 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

18 EKİM 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto 18 Ekim çekilişi MPİ canlı ekranından gerçekleşiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ARKADAŞINA GÖNDER
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR! Milli Piyango Online ile 18 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz