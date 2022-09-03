SON DAKİKA: Demir Yumruk’ta şoke eden detaylar! Erol Evcil annesi ve babasını da milyarlık vurguna alet etmiş...

Demir çelik fiyatlarını manipüle ederek kamuyu zarara uğratan firmalara yönelik 'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında suç örgütü yöneticisi olan Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında, 'Suç örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak, dolandırıcılık ve amme alacaklarının tahsili hakkında kanuna muhalefet' suçlarından dava açıldı. Evcil'in anne ve babası ile kardeşinin de sanık olarak bulunduğu iddianamede, Evcil'in kamuyu 3 milyar 955 milyon lira zarara uğrattığı kaydedilirken, hakkında 30 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. İddianamede Erol Evcil'in 75 yaşındaki annesi Ayten Evcil, 76 yaşındaki babası Salih Evcil, kardeşleri Gülderen Evcil Ardıç ve Remziye Evcil Şengül ile yeğenleri Alperen Şengül, Berat Nuri Şengül ve Mirza Ardahan Ardıç hakkında da 'Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.
'SIFIR MALİYETLE FİNANS KAYNAĞI OLUŞTURDULAR'
İddianamede, Erol Evcil ve örgüt yöneticilerinin icra ettiği bu faaliyetlerle kamuyu büyük zarara uğratmakla kalmayıp ülke ekonomisi için lokomotif olan bir sektörü büyük oranda zarara uğrattıkları anlatıldı. Örgütün tahakkuk eden vergileri kendi bünyelerine alarak piyasada haksız rekabet oluşturdukları ve kendilerine sıfır maliyetli finans kaynağı oluşturarak piyasada güçlü hale geldikleri belirtildi. Örgütün bu faaliyetler kapsamında 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 liralık kamu zararına sebep oldukları da belirtildi.
ANNE BABASI SAHTE YÖNETİCİ
Erol Evcil'in, 75 yaşındaki annesi Ayten Evcil'in de örgüte yardım ettiği gerekçesiyle şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı genel bilirkişi raporu ve mevcut diğer delillere göre şüphelinin suç örgütünün uhdesinde bulunan Sidemir Sivas Demir Çelik İşletmeleri Anonim Şirketinde kağıt üzerinde yönetici olarak bulunduğu kaydedildi. Babası 76 yaşındaki Salih Evcil'in ise Sidemir Sivas Demir Çelik İşletmeleri Anonim Şirketinde, Ere Çelik Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinde kağıt üzerinde yönetici olarak bulunduğu, bu şirketlerin de Erol Evcil tarafından suç örgütünün amaçları doğrultusunda yönetildiği ifade edildi.
AİLESİNİN YÖNETİCİ OLDUĞU ŞİRKETLER ÖRGÜT İÇİN KULLANILMIŞ
Evcil'in söz konusu şirketler ile ilgili olarak, kurulması, şirkette gerçek yöneticilerinin kimliklerinin gizlenmesi amacıyla hisse sahibi olunması, şirket işlemleri ile ilgili fiili yöneticilere vekalet verilmesi eylemlerini gerçekleştirdiği ve suç örgütünün amaç ve faaliyetlerine katkı sağladığı belirtilirken, kardeşleri Gülderen Evcil Ardıç ile Remziye Evcil Şengül'ün de Sider Dış Ticaret Anonim Şirketinde yönetici olarak bulundukları, bu şirketleri de Eşrefoğlu'nun örgüt amaçları doğrultusunda kullandığı anlatıldı.