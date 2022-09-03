SON DAKİKA: Demir Yumruk’ta şoke eden detaylar! Erol Evcil annesi ve babasını da milyarlık vurguna alet etmiş...

Demir çelik fiyatlarını manipüle ederek kamuyu zarara uğratan firmalara yönelik 'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında suç örgütü yöneticisi olan Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında, 'Suç örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak, dolandırıcılık ve amme alacaklarının tahsili hakkında kanuna muhalefet' suçlarından dava açıldı. Evcil'in anne ve babası ile kardeşinin de sanık olarak bulunduğu iddianamede, Evcil'in kamuyu 3 milyar 955 milyon lira zarara uğrattığı kaydedilirken, hakkında 30 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. İddianamede Erol Evcil'in 75 yaşındaki annesi Ayten Evcil, 76 yaşındaki babası Salih Evcil, kardeşleri Gülderen Evcil Ardıç ve Remziye Evcil Şengül ile yeğenleri Alperen Şengül, Berat Nuri Şengül ve Mirza Ardahan Ardıç hakkında da 'Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.