Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma! Savcılık İçişleri Bakanlığı’ndan idari işlem yapılmasını talep etti

Soruşturma süreci, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonuyla başladı. Bu operasyonda, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Elde edilen deliller sonucunda, dönemin Valisi Tuncay Sonel'in, Türk Ceza Kanunu'nun 281. maddesinde yer alan "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine dair yeterli şüpheye ulaşıldığı belirtildi.

SAVCILIKTAN BAKANLIĞA: "İDARİ YÖNDEN GEREĞİNİ YAPILSIN"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuncay Sonel'in eylemlerinin "kişisel suç" mahiyetinde olduğunu saptayarak soruşturma işlemlerine başladı. Başsavcılık, hazırladığı dosyayı İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderdi. Gönderilen yazıda, suç tarihinde Vali olarak görev yapan Sonel hakkında idari yönden gereğinin takdir ve ifası için ilgili evrakların sunulduğu açıkça ifade edildi.

YASAL SÜREÇ ERZURUM'DA YÜRÜYECEK

Mevcut yasalar gereği Vali ve Kaymakamların kişisel suçlarına bakma yetkisi, bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu için dosya Erzurum'da karara bağlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI: "SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli'de bahse konu olaya ilişkin Bakanlığımızca soruşturma başlatılmış, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.