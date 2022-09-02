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Giriş Tarihi: 2.9.2022 10:29 Son Güncelleme: 2.9.2022 10:59

Son dakika: Gülşen hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenilen ceza

Son dakika haberi: İmam Hatip Liselilerine yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen ünlü şarkıcı Gülşen’in avukatı karara itiraz etti. Mahkeme, itirazı kabul ederek cezaevinde olan Gülşen’in ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Gülşen için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son dakika: Gülşen hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenilen ceza

Son dakika haberi: Geçtiğimiz Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.



Soruşturma kapsamında dün Gülşen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülşen, ifadesi ardından savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gülşen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı.



CEZAEVİNDEN EV HAPSİNE
Gülşen'in avukatı Emek Emre, tutukluluk kararına itiraz etti. Nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi itirazı değerlendirdi.



Mahkeme, Gülşen'in tutukluluk itirazını kabul ederek ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. 4 gün cezaevinde kalan Gülşen cezaevinden tahliye edilip ev hapsine geçmişti. Ev hapsine yönelik yapılan itiraz ise reddedilmişti.



İDDİANAME HAZIRLANDI
Savcılık Gülşen hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.



702 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede Gülşen'in "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezası istendi. İddianamede Gülşen'in sözlerinin halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı, şüpheli Gülşen'in söz ve beyanlarının kışkırtıcı ve düşmanca tutum ve davranışlar sergilediğine yer verildi.

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Son dakika: Gülşen hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenilen ceza
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