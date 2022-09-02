Son dakika: Gülşen hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenilen ceza





702 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede Gülşen'in "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezası istendi. İddianamede Gülşen'in sözlerinin halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı, şüpheli Gülşen'in söz ve beyanlarının kışkırtıcı ve düşmanca tutum ve davranışlar sergilediğine yer verildi.

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