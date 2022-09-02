Son dakika: Gülşen hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenilen ceza

Son dakika haberi: Geçtiğimiz Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında dün Gülşen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülşen, ifadesi ardından savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gülşen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı.
Mahkeme, Gülşen'in tutukluluk itirazını kabul ederek ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. 4 gün cezaevinde kalan Gülşen cezaevinden tahliye edilip ev hapsine geçmişti. Ev hapsine yönelik yapılan itiraz ise reddedilmişti.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Savcılık Gülşen hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.
702 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede Gülşen'in "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezası istendi. İddianamede Gülşen'in sözlerinin halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı, şüpheli Gülşen'in söz ve beyanlarının kışkırtıcı ve düşmanca tutum ve davranışlar sergilediğine yer verildi.