Son Dakika: Gülşen hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenilen ceza | Video

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Irak’ın Basra kentinde iki grup arasında çatışma: 5 ölü | Video 01.09.2022 | 15:53
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İstanbul’da aynı şantiyeyi yine su bastı, vinç su altında kaldı | Video 01.09.2022 | 14:09
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Beylikdüzü’nde yağmur sonrası yol çöktü, kamyonet içine düştü | Video 01.09.2022 | 14:09
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Bayrampaşa’da eski fırıncılar odası başkanına silahlı saldırı | Video 01.09.2022 | 14:09
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Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nu su bastı | Video 01.09.2022 | 13:07
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Son dakika haberi: İmam Hatip Liselilerine yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen ünlü şarkıcı Gülşen’in avukatı karara itiraz etti. Mahkeme, itirazı kabul ederek cezaevinde olan Gülşen’in ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Gülşen için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.