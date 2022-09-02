Video Yaşam Son Dakika: Gülşen hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenilen ceza | Video
Son Dakika: Gülşen hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenilen ceza | Video

Son Dakika: Gülşen hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenilen ceza | Video

02.09.2022 | 11:07

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Son Dakika: Gülşen hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenilen ceza | Video 01:16
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Son dakika haberi: İmam Hatip Liselilerine yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen ünlü şarkıcı Gülşen’in avukatı karara itiraz etti. Mahkeme, itirazı kabul ederek cezaevinde olan Gülşen’in ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Gülşen için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

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