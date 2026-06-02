Gurbetçinin dairelerine termal otel çöktü

İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşı S.Ö.G.'nin, yaklaşık 2 yıl önce 5 milyon liraya Afyonkarahisar'ın Gazlıgöl mevkiinde satın aldığı 2 adet 1+1 dairenin, bir termal otel işletmesi tarafından bilgisi dışında kullanıldığı iddia edildi. Antalya'da noterde tapu işlemlerini tamamlayan S.Ö.G, dairelerine yalnızca bir kez giderek kişisel eşyalarını bıraktı. Daha sonra mülklerini ziyaret etmeyen S.Ö.G.'nin manevi kızları dairelere gitmek istediğinde güvenlik görevlileri tarafından tadilat var gerekçesiyle içeri alınmadı.

'SATAMAZSINIZ DEDİLER'

S.Ö.G., site görevlisinin kendisine elektrik ve su olmadığını söylediğini, ancak yapılan incelemede dairelerden birinin kapısının açık olduğunun görüldüğünü belirtti. İddiaya göre yetkililer, tuvalet sorunu nedeniyle kendisine ulaşılamadığını ve bu yüzden kilidin kırıldığını ifade etti. S.Ö.G., kızlarının daireleri satacaklarını söylemesi üzerine kendilerine 'Satamazsınız' denildiğini, ayrıca aidattan muaf tutulmaları karşılığında dairelerin işletmeye verilmesinin teklif edildiğini öne sürdü. Kamera kayıtlarının dairelerin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığını gösterdiğini savunan S.Ö.G., kendisi gibi 15-16 kişinin daha mağdur olduğunu duyduğunu belirtti. Her ay aidat ödediğini, ancak mülklerini ne kullanabildiğini ne de satabildiğini söyledi. Avukat Hande Begüm Baysal, tapulu taşınmazlara malikinin bilgisi ve rızası olmadan girilmesinin hukuka aykırı olduğunu vurgularken, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.