İstanbul Valiliği’nden sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı!

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 7 Nisan Pazartesi günü yer yer kuvvetli yağışların olabileceğini belirterek, Salı günü de karla karışık yağmur beklendiğini aktardı. Valilik öte yandan vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini aktardı.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; Ülkemizin 07 Nisan 2025 Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği; bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Yağışların 7 Nisan 2025 Pazartesi günü İstanbul'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 8 Nisan 2025 Salı günü bölgenin doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma, don ve zirai don olaylarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir.